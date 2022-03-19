استئناف توريد الطحين الروسي إلى فلسطين

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مساء الجمعة، استئناف توريد الطحين من روسيا إلى فلسطين، رغم الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتداعياتها السلبية على سلسلة التوريد.وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه "من المقرر وصول نحو 15 ألف طن طحين روسي مع نهاية الشهر الجاري مع نهاية الشهر الجاري، علاوة على الجهود المستمرة لتنويع الأسواق الدولية المنتجة للسلع الأساسية".وتوقعت الوزارة أن "تشهد فلسطين انخفاضا في أسعار الطحين في ظل المعطيات الإيجابية والاتصالات المثمرة التي يجريها وزير الاقتصاد خالد العسيلي مع الشركاء الدوليين، بشأن المخزون التمويني من السلع الأساسية لضمان استمرار توريدها للسوق الفلسطينية خاصة أن بعض الدول تقوم بتحويط لهذه السلع".يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية قررت إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3+4+5 /2022 وغيرها من الإجراءات في هذا الجانب.