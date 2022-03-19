عربي-دولي

السعودية تنفي صحة الأنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي

Lebanon 24
19-03-2022 | 12:30
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نفت وزارة الخارجية السعودية، السبت، صحة تصريح متداول إعلاميا بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أنه "لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن".

وكان موقع "أكسيوس"  قد ذكر نقلا عن مصادره أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بصدد زيارة السعودية والإمارات وإسرائيل والضفة الغربية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال الموقع الأميركي في تقرير إن "هذه ستكون أول زيارة يقوم بها بلينكن كوزير للخارجية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أن "الزيارة يمكن أن تجري، أما مباشرة قبل قمة قادة الناتو المقررة في 24 من هذا الشهر، أو بعدها".

وأفاد بأن "زيارة بلينكن المحتملة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن واثنين من أهم حلفائها الخليجيين، وهما الرياض وأبوظبي، توترا ملحوظا منذ عدة أشهر".
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