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الشرطة الإسرائيلية: إصابة فلسطيني بالرصاص بعد تنفيذه عملية طعن

Lebanon 24
19-03-2022 | 13:30
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها أطلقت النار على شاب فلسطيني، بعد أن طعن شخصا بسكين قرب القدس القديمة.

ووفقا لبيان الشرطة، أصيب منفذ العملية (وهو فلسطيني في سن 20 عاما) برصاصها بعد أن طعن شخصا آخر يبلغ من العمر 35 عاما، الذي تعرض لجروح خفيفة جراء العملية.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" أن منفذ العملية في حالة خطرة، مؤكدة أن كلا الرجلين نقلا إلى مستشفى في القدس.

وتداول نشطاء مقطعي فيديو يوثق أحدهما لحظة إطلاق الشرطة الرصاص على الفلسطيني عند مفرق الثوري في شارع الخليل، بينما يظهر الثاني خلافا اندلع قبل دقائق منذ ذلك بين الشاب وشخص آخر طرحه أرضا.
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