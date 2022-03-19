عربي-دولي

بكين: لاحترام سيادة سوريا وتحمل واشنطن ولندن مسؤولية معاناة الشعب السوري

Lebanon 24
19-03-2022 | 14:00
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جددت الصين مطالبتها بضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، مؤكدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن جيانغ دوان، ممثل البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قوله خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلا عن حق الشعب السوري في طريقة العيش والنمو، وحماية جميع هذه الحقوق".

وأضاف جيانغ: "أن حقيقة استمرار الأزمة في سوريا حتى الآن تثبت أن التدخل الخارجي ومواصلة الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى معاناة عميقة لأي بلد".

وأشار إلى أن "الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سوريا ألحقت أضرارا واسعة بقضية حقوق الإنسان وبالوضع الإنساني في هذا البلد، وينبغي أن يكون ذلك بمثابة درس قوي للمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري".

وأوضح جيانغ أن "الولايات المتحدة شنت أكثر من 90 ألف غارة جوية في سوريا ودول أخرى على مدى العقدين الماضيين، راح ضحيتها نحو 48 ألفا من السكان المدنيين".
المصدر: روسيا اليوم
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