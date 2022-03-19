الحوثيون: نرفض مبادرة التعاون الخليجي لإجراء مشاورات في الرياض

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية، رفضها للمبادرة التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.على حسابه في "تويتر"، قال محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله": "تعقد المشاورات كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول، وذلك للتعرف على ما يريده كل طرف، ولا تعقد بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة".وأضاف محمد علي الحوثي: "إن الحل قريب جدا - وقد أعلنا مقدماته مرارا - لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، للسلام".وتابع في تغريدة أخرى: "لدول العدوان قليل من الحياء..قبل ما تنهوا الحرب..إنهوا أزمة المشتقات التي تمعنوا في إيذاء الشعب اليمني بمنعها، وهي بأمواله لا منة لكم فيها".