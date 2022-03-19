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السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

Lebanon 24
19-03-2022 | 17:55
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 749471 إصابة في المملكة منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 128 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 731959 حالة شفاء.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9027 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 212 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم إجراء 14187 فحصا جديدا خلال اليوم الأخير، موضحة أن عدد الجرعات المضادة للفيروس المعطاة حتى الآن في المملكة بلغ 62,251,012 جرعة .
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