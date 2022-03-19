10
o
بيروت
11
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الجزائر ترفض طلبا أميركيا لزيادة إمداد الغاز إلى أوروبا
Lebanon 24
19-03-2022
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت الجزائر طلبا قدمته الولايات المتحدة، من أجل إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المتوقف باتجاه إسبانيا، فيما كانت واشنطن تأمل أن تساعد هذه الخطوة في خفض اعتماد الأوروبيين على إمدادات الطاقة الروسية.
وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن السلطات الجزائرية رفضت مؤخرا إعادة تشغيل هذا الخط الذي يمر عبر المغرب، وجرى الإعلان عن وقفه إثر توتر العلاقات مع الرباط، في كانون الأول 2021.
وذكرت الإذاعة الفرنسية نقلا عن مصادر جزائرية، أن واشنطن طلبت إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز خلال الزيارة التي أجرتها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان مؤخرا، إلى كل من مدريد والرباط والجزائر.
وتدعم الولايات المتحدة شركاءها الأوروبيين حتى يجدوا بدائل للغاز الروسي، في إطار الإجراءات الغربية التي جرى فرضها على موسكو، بسبب العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا المجاورة.
لكن الجزائر التي تمد الدول الأوروبية بـ11 بالمئة من واردات الغاز، لا تريد زيادة الكمية في الوقت الحالي.
وأضافت الإذاعة أن الجزائر تتعامل مع الملف الأوكراني بـ"حذر كبير"، في إطار الحرص على العلاقات القائمة مع موسكو، ورفض الاصطفاف مع الغرب في الأزمة.
وتوقف خط أنابيب الغاز الذي يعبر البحر المتوسط في 31 من تشرين الأول الماضي، عندما رفضت الجزائر تجديد العقد الذي كان يربطها بالمغرب، بسبب خلافات سياسية مع البلد الجار.
وتوضح الإذاعة الفرنسية، أنه حتى لو وافقت الجزائر على زيادة الإمدادات صوب أوروبا، فإن ذلك لن يكون بمثابة حل على المدى القريب.
وأضافت أن رفع الإمدادات على المدى الطويل يستدعي القيام باستثمارات كبرى، وهذه الخطوة تحتاج 5 سنوات على الأقل حتى تؤتي ثمارها، في حين أن أوروبا تسابق الزمن لأجل تقليل اعتمادها على واردات الطاقة الروسية.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
12:20 | 2022-03-19
19/03/2022 12:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
03:30 | 2022-03-19
19/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
07:00 | 2022-03-19
19/03/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
17:01 | 2022-03-19
19/03/2022 05:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
13:31 | 2022-03-19
19/03/2022 01:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2022-03-20
بريطانيا تبدأ إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لـ"كورونا"
02:18 | 2022-03-20
كيف تُنقل الأسلحة إلى أوكرانيا؟
02:00 | 2022-03-20
"أوميكرون" رفع عدد الاصابات... علماء يدقون ناقوس الخطر من موجة "كورنا" جديدة
01:54 | 2022-03-20
سلاح استخدمه الجيش الروسي لأول مرة في أوكرانيا... ما هو؟
01:30 | 2022-03-20
إصابة 10 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية أركنسو الأميركية
01:12 | 2022-03-20
"الجندي البطل"... أوكرانيون يكرمون ابن مدينتهم بطريقة مؤثرة قبل دفنه! (فيديو)
فيديو
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
20/03/2022 08:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
03:00 | 2022-03-19
20/03/2022 08:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
15:00 | 2022-03-18
20/03/2022 08:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact