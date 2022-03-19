عربي-دولي

أوكرانيا تواجه أزمة "قد تستغرق سنوات" بعد انتهاء الحرب

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:38
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حذر وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، الجمعة، من أن مكافحة "العدد الهائل" من القذائف والألغام غير المنفجرة في أوكرانيا، ستستغرق سنوات بعد انتهاء الحرب.

وقال موناستيرسكي إن الدولة التي مزقتها الحرب "ستظل بحاجة إلى دعم من الغرب بعد الغزو الروسي، لإزالة بقايا الصراع الوحشي".

وأضاف في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس من كييف: "تم إطلاق عدد كبير من القذائف على أوكرانيا، والكثير منها لم ينفجر، ولا تزال تحت الأنقاض وتشكل تهديدا حقيقيا".

وأكد "سوف يستغرق الأمر سنوات، وليس شهورا" لمكافحتها.

وإلى جانب الذخائر الروسية غير المنفجرة، توجد ألغام أرضية زرعتها القوات الأوكرانية عند بعض الجسور والمطارات وطرق رئيسية أخرى، لمنع قوات بوتين من استخدامها، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وتابع موناستيرسكي: "لن نتمكن من إزالة الألغام من كل تلك الأراضي، لذلك طلبت من شركائنا الدوليين وزملائنا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إرسال مجموعات من الخبراء لإزالة الألغام من مناطق القتال والمنشآت التي تعرضت للقصف".

وأشار وزير الداخلية الأوكراني إلى وجود صعوبة في "عمليات مكافحة الحرائق الناجمة عن الضربات التي لا هوادة فيها".

وقال موناستيرسكي إن العاصمة كييف "تعاني من نقص حاد في الأفراد والمعدات للتعامل مع الحرائق، وسط القصف المستمر".
المصدر: الحرة
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