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مصرع 4 مدنيين في دونيتسك

Lebanon 24
19-03-2022 | 15:30
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أعلن مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية عن مصرع 4 أشخاص جراء قصف الأحياء السكنية بمنطقة كيروف في دونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
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