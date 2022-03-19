حافلة تصطدم بشاحنة وتودي بحياة 22 شخصًا على الأقل

قالت الرئاسة التنزانية إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اصطدام حافلة بشاحنة في شرق البلاد، أمس الجمعة.



وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 38 شخصا.