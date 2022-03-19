عربي-دولي

حافلة تصطدم بشاحنة وتودي بحياة 22 شخصًا على الأقل

Lebanon 24
19-03-2022 | 10:24
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قالت الرئاسة التنزانية إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اصطدام حافلة بشاحنة في شرق البلاد، أمس الجمعة.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 38 شخصا.
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