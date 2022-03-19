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حكومة أوكرانيا تعلن التنسيق مع روسيا لفتح 10 ممرات إنسانية

Lebanon 24
19-03-2022 | 10:27
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أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها نسقت مع روسيا فتح 10 ممرات إنسانية، اليوم السبت، لإجلاء المدنيين من منطقة القتال المتواصل في أراضي البلاد.

وصرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، أثناء موجز صحفي: "اليوم تم تنسيق 10 ممرات إنسانية".

وأشارت المسؤولة إلى أن أحد هذه الممرات سيتيح إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف إلى مدينة زابوروجيه، مضيفة أن قافلة حافلات انطلقت لنقل سكان ماريوبول المتواجدين حاليا في مدينة بيرديانسك إلى زابوروجيه (أوكرانيا).

كما أعلنت فيريشوك عن خطط كييف لإيصال مساعدات إنسانية إلى مقاطعات خيرسون وخاركوف ولوغانسك.
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