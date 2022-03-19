عربي-دولي

الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات لإقليم تيغراي الإثيوبي

Lebanon 24
19-03-2022 | 11:25
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أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها 30 طنا من المواد الغذائية إلى مدينة ميكيلي بإقليم تيغراي في إثيوبيا، وذلك ضمن الجسر الإنساني والإمدادات المخصصة لشعب تيغراي.


وسيستفيد من هذه المواد الغذائية أكثر من 7000 شخص منهم 5600 من النساء والأطفال، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر وخاصة من النساء والأطفال بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال سفير الإمارات لدى إثيوبيا محمد سالم الراشدي: "تحرص الإمارات على دعم الأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي، وتلبية احتياجات السكان في ضوء نقص المواد الغذائية "، مشيرا إلى أن هذه الإمدادات "تأتي التزاما بنهج الإمارات الإنساني الذي لا يتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
وأضاف الراشدي: "ترسخ الإمارات مكانتها العالمية في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، وهي سبّاقة في مد يد العون، ولا تتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها. وتأتي هذه الإمدادات في إطار جهودها التي لا تتوقف في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، وضمن قيم الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة والتي تضع الإنسان في قائمة أولوياتها دون تمييز، ودون أي اعتبارات".
 
يذكر أن الإمارات قامت بإرسال 8 طائرات تحمل 337 طنا من المواد الإغاثية والغذائية ليستفيد منها أكثر من 80 ألف شخص منهم 63 ألفا من النساء والأطفال، ومن ضمن هذه المساعدات إرسال 200 طن من الزيوت النباتية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي إلى مدينة ميكيلي في إقليم تيغراي العام الماضي، بالإضافة إلى إرسال 18.5 طن من الإمدادات الطبية ضمن الجهود العالمية للتصدي لجائحة كوفيد-19.
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