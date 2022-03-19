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"طالبان" تبحث مع تركيا التعاون في إمدادات المياه

Lebanon 24
19-03-2022 | 11:33
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زار مسؤول في الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" تركيا لبحث مستقبل التعاون بين الطرفين في مجال إمدادات المياه للسكان في أفغانستان.

وذكرت وكالة "باختر" الأفغانية اليوم السبت أن وكيل وزارة الطاقة والمياه في حكومة "طالبان"، مجيب الرحمن عمر، أجرى محادثات خلال الزيارة مع وكيل وزارة الزراعة والغابات التركي.

ووفقا للوكالة، دعا عمر الجانب التركي إلى "تقديم المساعدة الفنية بغية جذب المستثمرين الأتراك إلى أفغانستان والتعاون في مجال إمدادات المياه".

ولفتت وكالة "سبوتنيك-أفغانستان" إلى أن وفد طالبان خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس العمل التركي-الأفغاني كشف رؤية الحركة لمستقبل قطاع الطاقة المائية في البلاد، منها مشروع سد كجكي الذي يبنيه مقاولون أتراك.

وطمأن الوفد، وفقا للوكالة، الجانب التركي بأن عودة "طالبان" إلى سدة الحكم في أفغانستان وضعت حدا لمشاكل بيروقراطية وأتاحت استعادة الأمن، متعهدا بحل المشاكل التي يواجهها القطاع المصرفي قريبا.
المصدر: روسيا اليوم
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