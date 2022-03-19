عربي-دولي

كيف علق قرقاش على زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

Lebanon 24
19-03-2022 | 11:36
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علق أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، على زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الجمعة، إلى الإمارات.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، إذ أن الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهج عملي ومنطقي لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات، وتجنب شرور الأزمات والفتن".

وأضاف قرقاش: "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، كما تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم، المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها".
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