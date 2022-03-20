عربي-دولي

هجمات حوثية تستهدف منشآت إقتصادية في السعودية

Lebanon 24
20-03-2022 | 00:00
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أعلن التحالف العربي أن هجمات شنها الحوثيون استهدفت منشآت اقتصادية ومدنية من بينها محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشأة أرامكو في جازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، جنوبي السعودية.

وأكد التحالف في بيان اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

كما تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في وقت لاحق أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية، وأحبط التحالف هجوما على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

وقال التحالف إن محاوله عدائية من الحوثيين استهدفت محطة الغاز في خميس مشيط، كما تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينه جازان لاستهداف المدنيين. 

وأشار التحالف إلى حدوث أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات ولا خسائر بالأرواح.

ووصف التحالف الهجمات الحوثية بأنها رد على الدعوة الخليجية ورفض لجهود ومبادرات السلام.
المصدر: سكاي نيوز
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