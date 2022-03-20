غارات روسية مكثفة على مدينة ميكولايف... وجثث تحت الأنقاض

شهدت مدينة ميكولايف غارات جوية روسية مثكفة، أمس السبت، غداة مقتل عشرات العسكريين في غارة استهدفت ثكنة للجيش الأوكراني في المدينة جنوب البلاد.وقال حاكم المنطقة فيتالي كيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الرسالة التحذيرية وعمليات القصف تحصل بشكل متزامن".فيما لم يذكر الحاكم تفاصيل عن حجم الضرر أو عدد الضحايا المحتملين، وفق وكالة "فرانس برس".من جهته، أفاد الجندي إفغينيتش أن 200 عسكري شاب كانوا موجودين في هذه الثكنة و"انتشلت 50 جثة على الأقل" من الأنقاض. وقدّر زميل له أن عدد القتلى قد يبلغ المائة.وقال أحد عناصر الإنقاذ لفرانس برس "نواصل العد لكن من المستحيل أن نعرف نظراً لحالة الجثث".