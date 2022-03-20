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إصابة 10 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية أركنسو الأميركية

Lebanon 24
20-03-2022 | 01:30
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قالت شرطة ولاية أركنسو الأميركية إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص خارج معرض للسيارات في بلدة دوما في الولاية.
المصدر: روسيا اليوم
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إطلاق نار

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