12
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"أوميكرون" رفع عدد الاصابات... علماء يدقون ناقوس الخطر من موجة "كورنا" جديدة
Lebanon 24
20-03-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد علماء ومسؤولو الصحة العامة لموجة انتشار جديدة من فيروس كورونا، بعد مرور شهرين من ظهور متحور أوميكرون الذي رفع أعداد الإصابات إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وأضاف التقرير أن العلماء يحذرون من أن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمنع تعريض بعض الفئات لخطر الإصابة بالفيروس، ما قد "يقلب الحياة مرة أخرى".
ولفت إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتجهت ولايات أميركية على عدة مستويات إلى تخفيف القيود في محاولة لاستعادة ما يشبه الحياة الطبيعية، ورفعت بعض القيود المتعلقة بالكمامات والمطاعم والمنشآت التجارية.
وأوضح أن جهود حملات التطعيم تراجعت، إذ انخفض معدل التطعيم اليومي إلى مستوى متدن، كما تراجعت الجهود الفيدرالية المتعلقة بالتعاقد على شراء العلاجات المطلوبة.
وبدأت في دول أوروبية تصاعد أعداد الحالات مع انتشار متحور ثانوي مشتق من أوميكرون، يعرف باسم "بي أيه 2".
ونقلت الصحيفة عن خبراء في الأوبئة والصحة العامة أنه يجب استغلال "فترات الهدوء" لتكثيف العمل في مواجهة الجائحة، وليس من أجل "النسيان".
وأشاروا إلى أنه حتى الآن من غير الواضح متى سنشهد موجة جديدة من كورونا أو مدى شدتها، ولكن ما يقرب من ربع الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، كانت متحور أوميكرون "بي أيه 2".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
12:20 | 2022-03-19
19/03/2022 12:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
17:01 | 2022-03-19
19/03/2022 05:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
01:46 | 2022-03-20
20/03/2022 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
13:31 | 2022-03-19
19/03/2022 01:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها أكثر من 30 عاماً.. صورة قديمة ونادرة لنبيه برّي مع أحد النواب
Lebanon 24
عمرها أكثر من 30 عاماً.. صورة قديمة ونادرة لنبيه برّي مع أحد النواب
15:37 | 2022-03-19
19/03/2022 03:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2022-03-20
الجائحة لم تنتهِ بعد... تطوير "بي سي آر" قادر على تحديد متحورات "كورونا"
06:00 | 2022-03-20
السلاح الذي لا يُقهر... إليكم معلومات عن صاروخ "كينغال" الروسي المرعب
05:30 | 2022-03-20
إجتماع طارئ في كوريا الجنوبية... ماذا يحصل؟
05:24 | 2022-03-20
الجيش الاوكراني يُدمّر رتلا مؤلفاً من 60 مدرعة روسيّة! (فيديو)
05:14 | 2022-03-20
من وزير مالية إلى سائق أوبر.. كيف تحوّلت حياة المسؤول في هذه الدولة؟
04:30 | 2022-03-20
هل تستطيع أوكرانيا الفوز بالحرب... وما الشروط لذلك؟
فيديو
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
04:00 | 2022-03-20
20/03/2022 13:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
20/03/2022 13:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
03:00 | 2022-03-19
20/03/2022 13:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact