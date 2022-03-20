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"أوميكرون" رفع عدد الاصابات... علماء يدقون ناقوس الخطر من موجة "كورنا" جديدة

Lebanon 24
20-03-2022 | 02:00
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يستعد علماء ومسؤولو الصحة العامة لموجة انتشار جديدة من فيروس كورونا، بعد مرور شهرين من ظهور متحور أوميكرون الذي رفع أعداد الإصابات إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف التقرير أن العلماء يحذرون من أن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمنع تعريض بعض الفئات لخطر الإصابة بالفيروس، ما قد "يقلب الحياة مرة أخرى".

ولفت إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتجهت ولايات أميركية على عدة مستويات إلى تخفيف القيود في محاولة لاستعادة ما يشبه الحياة الطبيعية، ورفعت بعض القيود المتعلقة بالكمامات والمطاعم والمنشآت التجارية.

وأوضح أن جهود حملات التطعيم تراجعت، إذ انخفض معدل التطعيم اليومي إلى مستوى متدن، كما تراجعت الجهود الفيدرالية المتعلقة بالتعاقد على شراء العلاجات المطلوبة.

وبدأت في دول أوروبية تصاعد أعداد الحالات مع انتشار متحور ثانوي مشتق من أوميكرون، يعرف باسم "بي أيه 2".

ونقلت الصحيفة عن خبراء في الأوبئة والصحة العامة أنه يجب استغلال "فترات الهدوء" لتكثيف العمل في مواجهة الجائحة، وليس من أجل "النسيان".

وأشاروا إلى أنه حتى الآن من غير الواضح متى سنشهد موجة جديدة من كورونا أو مدى شدتها، ولكن ما يقرب من ربع الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، كانت متحور أوميكرون "بي أيه 2".
المصدر: الحرة
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