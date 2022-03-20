بريطانيا تبدأ إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لـ"كورونا"

أقرت بريطانيا إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من الاثنين لملايين الأشخاص، على ما أعلنت الأحد خدمة الصحة العامة "إن إتش إس".وستعطى جرعة اللقاح الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما وكذلك لمن يعانون نقصا في المناعة ويبلغون من العمر 12 عاما وما فوق.وقال وزير الصحة، ساجد جويد "بعد النجاح الهائل للتطعيم حتى الآن، نقترح حاليا جرعة معززة، خلال فصل الربيع هذا، لمن تخطت أعمارهم الخامسة والسبعين، وللذين هم أكثر ضعفا، من أجل استكمال حمايتهم من هذا الفيروس".وفي إنكلترا، سيحصل البالغون المؤهلون لتلقي جرعة رابعة، على لقاحي فايزر أو موديرنا، بينما سيعطى المراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما لقاح فايزر.