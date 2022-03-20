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الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

Lebanon 24
20-03-2022 | 03:00
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خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسبانيا يوم السبت تلبية لدعوات تيار اليمين المتطرف، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود.

ونُظمت تجمعات في المدن الكبرى بدعوة من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، وسط استياء اجتماعي متزايد من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في أعلى مستوياته منذ 35 عاما، ما يجعل أسرا كثيرة تواجه صعوبات لدفع فواتيرها. 

وتجمع عدة آلاف أمام مبنى بلدية مدريد، ملوحين بالأعلام الإسبانية ورددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وصرخوا "سانشيز، أنت قمامة، خفّض فواتيرنا!".

وقال زعيم حزب "فوكس" سانتياغو أباسكال وسط هتافات الحشود، "لدينا أسوأ حكومة. إنها ليست حكومة، إنها مصنع بؤس (...) ينهب ويبتز العمال من خلال الضرائب التعسفية. لن نغادر الشوارع حتى يتم إسقاط الحكومة غير الشرعية". 
المصدر: روسيا اليوم
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