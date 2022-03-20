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عربي-دولي
الصين تُحذّر "الناتو" من "تداعيات مروّعة لا يمكن التفكير فيها"
Lebanon 24
20-03-2022
|
03:30
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حذر نائب وزير الخارجية الصيني، له يو تشنغ، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس من أن "الناتو في حال توسعه أكثر، فإنه سيقترب من ضواحي موسكو حيث يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين في غضون 7 أو 8 دقائق".
وأضاف: "محاصرة دولة كبرى، لا سيما قوة نووية روسيا في زاوية، سيترتب عليه تداعيات مروعة للغاية، بحيث لا يمكن التفكير فيها".
وشدد على أن حلف الناتو كان يجب أن يتفكك و"يدرج في التاريخ جنبا إلى جنب مع حلف وارسو".
وتابع القول: "لكن بدلا من التفكك، واصل الناتو تعزيز قواته وتوسعه، وتدخل عسكريا في دول مثل يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان، يمكن للمرء أن يتوقع العواقب الناجمة عن السير على هذا الطريق".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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