عربي-دولي

كيف تُنقل الأسلحة إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
20-03-2022 | 02:18
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كشفت صحيفة واشنطن بوست عن الطريقة التي تصل بها إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث رصدت قافلة تحمل 45 مركبة، ما بين سيارات جيب معدّلة، وسيارات إسعاف، وشاحنة مصفّحة، ومطبخ ميداني للجيش، إضافة إلى 24 طناً من الديزل.

وذكرت الصحيفة أن تلك القافلة، وغيرها من إمدادات الأسلحة، تأتي من دول عدة في أوروبا، لتتجمع في ليتوانيا، الدولة الصغيرة التي تحوّلت مخزناً للإمداد، ثم تسير القوافل نحو بولندا، وبعدها إلى داخل أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة بأن ليتوانيا، الدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق، شهدت تدفقاً هائلاً للدعم المُوجّه لأوكرانيا، حيث يتخيل المواطنون ما قد يخبئه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهم إذا انتصر في هجومه الحالي.

وصارت ليتوانيا مخزناً للإمداد، وتتلقى Blue and Yellow كثيراً من التبرعات، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2014 لتزويد الأوكرانيين الذين يقاتلون الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا، وصارت الآن النقطة المحورية لمساعي ليتوانيا لتقديم المساعدة، حيث تتناقش مع مسؤولي الجمارك في 6 بلدان لتسليم الشحنات، وترسل قافلة إلى الحدود كل أربعة أو خمسة أيام.

ويعمل العشرات من المتطوعين في ليتوانيا على تغطية نوافذ المركبات ومصابيحها الأمامية بالورق والشريط اللاصق، قبل إعادة طلاء أجسامها، للتمويه، قبيل دخولها أوكرانيا.

وأوضحت «واشنطن بوست» أن هناك بوابات سرّية للإمدادات العسكرية بين بولندا وأوكرانيا، حيث تعبر قوافل الأسلحة والإمداد على طريق ترابي، من دون وجود ضباط جوازات سفر، أو ممر جمركي، ويتم بعد ذلك إدخال الأسلحة إلى جبهات أوكرانيا.



المصدر: القبس
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