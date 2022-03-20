رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)

وجه ميخائيل فيرشنين، وهو ضابط شرطة في مدينة ماريوبول التي تتعرض لحصار وقصف روسيين، نداء في فيديو للرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، لمد يدّ العون لأوكرانيا، قائلا: "تعهدتما بتقديم المساعدة لكن ما حصلنا عليه لم يكن المطلوب".وتحدث فيرشنين عن مدينته التي مزقتها الحرب ودمرتها الصواريخ الروسية، موضحا أنّ "على الرئيسين التحرك لإنقاذ السكان المدنيين".وأضاف: "يموت الأطفال وكبار السن. المدينة دمرت ومحت من على وجه الأرض"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.وتابع: "وعدتما بالمساعدة ونحن نريدها. بايدن وماكرون أنتما قائدان عظيمان، كونا كذلك حتى النهاية. من فضلكما امنحا أوكرانيا أنظمة دفاع جوي".