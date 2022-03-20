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رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)

Lebanon 24
20-03-2022 | 04:00
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وجه ميخائيل فيرشنين، وهو ضابط شرطة في مدينة ماريوبول التي تتعرض لحصار وقصف روسيين، نداء في فيديو للرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، لمد يدّ العون لأوكرانيا، قائلا: "تعهدتما بتقديم المساعدة لكن ما حصلنا عليه لم يكن المطلوب".

وتحدث فيرشنين عن مدينته التي مزقتها الحرب ودمرتها الصواريخ الروسية، موضحا أنّ "على الرئيسين التحرك لإنقاذ السكان المدنيين".

وأضاف: "يموت الأطفال وكبار السن. المدينة دمرت ومحت من على وجه الأرض"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وتابع: "وعدتما بالمساعدة ونحن نريدها. بايدن وماكرون أنتما قائدان عظيمان، كونا كذلك حتى النهاية. من فضلكما امنحا أوكرانيا أنظمة دفاع جوي".
المصدر: سكاي نيوز
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