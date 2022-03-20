هل تستطيع أوكرانيا الفوز بالحرب... وما الشروط لذلك؟

عندما بدأ غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع، اعتقد الكثيرون أنه سينتهي بسرعة بسبب القوة العسكرية الروسية. ولكن، مع استمرار الحرب ومقاومة أوكرانيا، يتزايد طرح سؤالين: هل تستطيع أوكرانيا الفوز في هذه الحرب، وما الذي يتطلبه الأمر؟

بحسب "الإذاعة الوطنية العامة (أن بي آر)" الأميركية، "بينما احتلت روسيا مدينة خيرسون الجنوبية، منع الجيش الأوكراني والمدنيون الجيش الروسي من السيطرة على مدن رئيسية أخرى. وعانت روسيا أيضًا من خسائر كبيرة، مع تقديرات متحفظة تشير إلى مقتل أكثر من 7000 جندي، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. قال ستيفن هوريل، الزميل البارز في مركز تحليل السياسة الأوروبية (CEPA)، إن سبب افتقار روسيا للنجاح في ساحة المعركة بدأ قبل بدء الغزو ويمكن أن يُعزى إلى مشكلات منهجية، بما في ذلك الفساد وسوء التدريب والافتراضات السيئة. يعتقد هوريل، وهو أيضًا ضابط سابق في المخابرات البحرية الأميركية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحظ أن الهجوم على أوكرانيا بدأ يتكشف بطريقة مختلفة تمامًا. وقال هوريل للإذاعة: "أعتقد أن بوتين كان يؤمن حقًا بالأشياء التي قالها عن ترحيب الشعب الأوكراني بهم". وأضاف: "لقد فشلوا للتو في فهم أن القوات المسلحة الأوكرانية لعام 2022 تختلف كثيرًا عن القوات المسلحة الأوكرانية لعام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم وبدأت مغامراتها في شرق أوكرانيا "."

وتابعت الإذاعة، "قال هوريل إن تلك الغارات السابقة من قبل روسيا وفرت للأوكرانيين تدريبات بالنيران وسمحت لهم بتحديد النقص والتكيف معه بسرعة، مضيفا أن روسيا كانت تعاني أيضا من مشاكل لوجستية هذه المرة. مع وضع كل هذه العوامل في الاعتبار، قال هوريل إن روسيا يمكن أن "تفشل بالتأكيد"، إما من حيث الأهداف الاستراتيجية، أو الهزيمة في ساحة المعركة، أو كليهما. تريد روسيا السيطرة على أوكرانيا وجعلها دولة ذات ميول غير غربية، لكن هوريل قال إن الشعب الأوكراني أظهر أن الغزو وحده لن يقضي على مُثله الغربية. وقال إنهم لن يقبلوا رئيسًا تختاره روسيا. وأضاف: "ما من فرصة لحدوثها الآن. وبالنسبة لأوكرانيا.. يمكنك تعريف النصر على أنه الطرد الكامل للغزاة الروس، ليس فقط هذا الغزو الأخير، ولكن لإعادة الحدود إلى عام 2014 قبل ضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني". وقال الجنرال المتقاعد بن هودجز والذي يتولى منصب رئاسة بيرشينج للدراسات الإسترايجية في CEPA إنه بناءً على خبرته والتقارير الخاصة بنقص الذخيرة والقوى العاملة الروسية، قد تبلغ الحرب ذروتها في الأسبوع المقبل. وكتب هودجز في تحليله يوم الثلاثاء: "تحدي الوقت بالنسبة لروسيا ليس عسكريًا فقط. تتزايد آثار العقوبات - قد تتخلف روسيا قريبًا عن سداد 150 مليار دولار من الديون بالعملات الأجنبية - والاستياء المحلي الروسي آخذ في الازدياد أيضًا". وقال هودجز إن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى بحاجة إلى التحرك "بشكل عاجل" لتقديم مزيد من الدعم ضد روسيا".

وبحسب الإذاعة، "أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين عن تقديم 800 مليون دولار إضافية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا يوم الثلاثاء - وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للمساعدات في الأسبوع الماضي وحده إلى مليار دولار. وقال بلينكين إن التمويل الإضافي سيستخدم لأشياء مثل "الأنظمة المضادة للطائرات والدبابات والدروع وكذلك الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية على الأرض في الوقت الحالي في القتال للدفاع عن بلادهم. ولكن الأمر الذي لا يزال يشكل معارضة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هو إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. هذا أمر تعتقد السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش أنه يجب أن يبقى خيارًا مطروحاً. وقالت يوفانوفيتش للإذاعة: "أعتقد أن ذلك يجب أن يكون مطروحًا على الطاولة. لكنني أعتقد أيضًا أن هناك طرقًا أخرى لفرض منطقة حظر طيران". وأضافت: "أعتقد أن لدينا الكثير من الأشخاص الأذكياء في البنتاغون الذين يمكنهم اكتشاف طرق للقيام بذلك بطريقة ذات خطورة أقل". في النهاية، قالت يوفانوفيتش إنها تعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب. وقالت: "قد تنتصر روسيا عسكريا، لكن ستكون هناك مقاومة، وستكون مقاومة شرسة في وجه أي روسي يحاول فرض إرادته على أوكرانيا. أعتقد أنه لن تكون هناك حرب عصابات فحسب، بل ستكون هناك مقاومة مدنية حيث، كما تعلمون، يُسمم الناس عندما يذهبون إلى المطعم، ويلتقط الرماة على الأسطح الجنود الروس. سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً كما وسيكون شرساً، لكن هذا الشعب يقاوم".

وأضافت "أن بي آر"، "لكن الانتصار غير الكامل لأوكرانيا هو نتيجة محتملة أخرى لهذه الحرب. وقال هوريل إن هذا سيناريو سينتهي بـ"صراع مجمّد" إذا استمرت روسيا في السيطرة على شبه جزيرة القرم والمناطق الانفصالية التي تقودها روسيا في شرق أوكرانيا. وأضاف: "من ناحية، يعد هذا نجاحًا لروسيا من حيث أنها تحصل على مرساة تسحب أوكرانيا إلى أسفل، سواء من حيث التقدم الاقتصادي أو الإدراك الكامل لإمكاناتها الوطنية. ولكن أيضًا، هذا هو الشيء الذي يُبقي بلدًا خارج الاتحاد الأوروبي وخارج الناتو". وختم بالقول: "في هذه المرحلة، على الرغم من النجاح الذي شهدناه في ثلاثة أسابيع [دفاع أوكرانيا عن نفسها]، هل تشكل هذه حتى شروطاً مقبولة لأوكرانيا؟ أعتقد أنها قد لا تكون كذلك".