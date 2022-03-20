ارتفاع حصيلة حادث الصدم في بلجيكا خلال الكرنفال الى 6 قتلى

قتل ستة أشخاص وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة صباح اليوم حشدا تجمع لمناسبة الكرنفال في بلدة "لا لوفيير" جنوب بلجيكا، وفقا لحصيلة جديدة أعلنها نائب المدعي العام لمونس، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".