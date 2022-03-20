عربي-دولي

ارتفاع حصيلة حادث الصدم في بلجيكا خلال الكرنفال الى 6 قتلى

Lebanon 24
20-03-2022 | 08:00
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قتل ستة أشخاص وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة صباح اليوم حشدا تجمع لمناسبة الكرنفال في بلدة "لا لوفيير" جنوب بلجيكا، وفقا لحصيلة جديدة أعلنها نائب المدعي العام لمونس، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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بلجيكا

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