تركيا: أوكرانيا وروسيا تقتربان من الاتفاق بشأن قضايا مهمة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، إن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا "المهمة"، وأوشكتا على الاتفاق على بعض الموضوعات.



وعبر جاويش أوغلو في حديث لصحيفة "حرييت"، عن أمله في إعلان وقف لإطلاق النار إذا لم يتراجع الجانبان عن التقدم الذي حققاه نحو التوصل إلى اتفاق.