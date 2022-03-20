عربي-دولي

تركيا: أوكرانيا وروسيا تقتربان من الاتفاق بشأن قضايا مهمة

Lebanon 24
20-03-2022 | 07:30
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، إن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا "المهمة"، وأوشكتا على الاتفاق على بعض الموضوعات.

وعبر جاويش أوغلو في حديث لصحيفة "حرييت"، عن أمله في إعلان وقف لإطلاق النار إذا لم يتراجع الجانبان عن التقدم الذي حققاه نحو التوصل إلى اتفاق.
 
 
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