اليمن.. هدنة محتملة في رمضان بقيادة أممية

كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرج، إنه يناقش هدنة محتملة في اليمن، وذلك خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع نيسان المقبل.وذكر مكتب المبعوث الإعلامي أن غروندبرج التقى السبت مع كبير مفاوضي الحوثيين "ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن".وأكد أنه تم الحديث عن إمكانية التوصل إلى هدنة في شهر رمضان، على أن يواصل المبعوث المباحثات مع أطراف النزاع.وصباح الأحد، شنت جماعة الحوثي، هجمات عدة على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في المملكة، مما أسفر عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية.وكانت الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية دانت الهجوم واعتبرته ردا على دعوة السعودية ودول مجلس التعاون للتشاور والسلام بين كافة الأطراف المتنازعة في اليمن .والخميس الماضي، أكد مجلس التعاون الخليجي إنه يسعى لاستضافة مباحثات بين الأطراف اليمنية المتحاربة في السعودية، رغم رفض المتمردين الحوثيين إجراء محادثات في "دول معادية".