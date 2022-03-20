9
o
بيروت
9
o
طرابلس
7
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر إرهابية في تونس
Lebanon 24
20-03-2022
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة التونسية، يوم الأحد، أن مسلحين يشتبه في أنهم متطرفون أطلقوا النار على عناصر من الشرطة، ليل السبت الأحد، قرب مدخل ثكنة للحرس الوطني في ولاية القيروان وسط تونس، مؤكدةً عدم وقوع إصابات.
وأوضح بيان صادر عن اتحاد الأمن الوطني التونسي، الأحد، أن هؤلاء "المجهولين" كانوا على متن سيارة وفروا بعد أن رد رجال الشرطة بإطلاق نار "كثيف" في اتجاههم.
وأضاف البيان "يرجح أن منفذي الهجوم الجبان ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عن خطتها التخريبية بعد اعتقال خلية إرهابية في الأيام الماضية كانت تنشط بين سوسة (شرق) والقيروان".
وأكد أن الوحدات الأمنية في ولاية القيروان بحالة استنفار كبيرة لإلقاء القبض على منفذي العملية وكل من يساندهم.
وبعد أحداث 2011، شهدت تونس تصاعدا في أنشطة الجماعات المتطرفة، وهزّت البلاد هجمات دامية حصدت عشرات القتلى من قوات الأمن والسياح، لاسيما هجومان في منتجع سوسة ومتحف باردو في العاصمة.
ونسبت السلطات الهجوم إضافة إلى هجمات أخرى إلى عناصر من تنظيم داعش قدموا من ليبيا المجاورة.
وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدما كبيرا في الحرب ضد الإرهاب، ولم يقع منذ هجوم بن قردان أي هجوم مماثل في البلاد.
تابع
الأكثر قراءة
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
07:15 | 2022-03-20
20/03/2022 07:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
01:46 | 2022-03-20
20/03/2022 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
14:01 | 2022-03-20
20/03/2022 02:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ عاجل بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات من وزارة الطاقة
Lebanon 24
تطورٌ عاجل بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات من وزارة الطاقة
13:09 | 2022-03-20
20/03/2022 01:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد ينفي كلاماً لجعجع: "غير صحيح"
Lebanon 24
جميل السيد ينفي كلاماً لجعجع: "غير صحيح"
17:50 | 2022-03-19
19/03/2022 05:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2022-03-20
هل تغير صواريخ "فرط صوتية" الروسية على أوكرانيا مسار الحرب؟
16:30 | 2022-03-20
مواقف متضاربة تثير القلق من تجدد المرحلة الانتقالية في ليبيا
16:00 | 2022-03-20
البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته الأوروبية
15:30 | 2022-03-20
الصين تعزل ملايين المواطنين مجددا مع تسارع انتشار كورونا
15:00 | 2022-03-20
الحرب على أوكرانيا تفتح آفاقاً جديدة أمام دولة عربية.. من هي؟
14:30 | 2022-03-20
التحالف يعلن إحباط هجوم استهدف الملاحة في البحر الأحمر
فيديو
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
Lebanon 24
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
10:20 | 2022-03-20
20/03/2022 23:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
04:00 | 2022-03-20
20/03/2022 23:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
20/03/2022 23:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact