التحالف يعلن إحباط هجوم استهدف الملاحة في البحر الأحمر

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن إحباطه هجوما كان يستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر.وقال التحالف في بيان إنه دمر "زورقا مفخخا في الحديدة"، مضيفا: "أحبطنا هجوما وشيكا يستهدف حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر".وأشار التحالف إلى تدمير "ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا للملاحة"، مؤكدا أن "جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".وأعلن التحالف، الأحد، أن هجمات عدائية شنها الحوثيون استهدفت منشآت اقتصادية ومدنية من بينها محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، جنوبي السعودية.