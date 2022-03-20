عربي-دولي

التحالف يعلن إحباط هجوم استهدف الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
20-03-2022 | 14:30
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كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن إحباطه هجوما كان يستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر.


وقال التحالف في بيان إنه دمر "زورقا مفخخا في الحديدة"، مضيفا: "أحبطنا هجوما وشيكا يستهدف حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر".

وأشار التحالف إلى تدمير "ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا للملاحة"، مؤكدا أن "جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأعلن التحالف، الأحد، أن هجمات عدائية شنها الحوثيون  استهدفت منشآت اقتصادية ومدنية من بينها محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، جنوبي السعودية.
وأكد التحالف في بيان اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

كما أشار إلى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في وقت لاحق أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية، وأحبط التحالف هجوما عدائيا للميليشيا على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

ولفت التحالف إلى أن محاولة عدائية من قبل الميليشيات استهدفت محطة الغاز بخميس مشيط، كما تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينه جازان لاستهداف المدنيين.

وأكد حدوث أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية ولا خسائر بالأرواح.

ووصف التحالف الهجمات الحوثية بأنها رد على الدعوة الخليجية ورفض لجهود ومبادرات السلام.
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