البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته الأوروبية

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته الأوروبية، مشيرا إلى أن رحلة الرئيس الأميركي إلى أوروبا ستركز على مواصلة حشد الدعم العالمي لأوكرانيا.قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم إن الحلف يركّز "على عدم امتداد الصراع (مع روسيا) إلى خارج أوكرانيا".وشدد ستولتنبرغ على أن "هدف" حلف الناتو "هو منع الصراع مع روسيا". كما أكد أن الحلف سيزيد من دعمه لأوكرانيا "عسكرياً وإنسانياً واقتصادياً".يأتي ذلك بينما قال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في مقابلة تلفزيونية أمس السبت إن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية في غضون أيام تتضمن صواريخ جافلين وستينجر.