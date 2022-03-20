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عربي-دولي
البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته الأوروبية
Lebanon 24
20-03-2022
|
16:00
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قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته الأوروبية، مشيرا إلى أن رحلة الرئيس الأميركي إلى أوروبا ستركز على مواصلة حشد الدعم العالمي لأوكرانيا.
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم إن الحلف يركّز "على عدم امتداد الصراع (مع روسيا) إلى خارج أوكرانيا".
وشدد ستولتنبرغ على أن "هدف" حلف الناتو "هو منع الصراع مع روسيا". كما أكد أن الحلف سيزيد من دعمه لأوكرانيا "عسكرياً وإنسانياً واقتصادياً".
يأتي ذلك بينما قال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في مقابلة تلفزيونية أمس السبت إن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية في غضون أيام تتضمن صواريخ جافلين وستينجر.
وقد سلّم الحلفاء ضمن "الناتو" أوكرانيا شحنات أسلحة محمّلة بالطائرات لدعم جيشها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وانتقدت روسيا هذه الشحنات التي جاءت من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
في سياق آخر، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد عن رئيس "لجنة حماية سيادة الدولة" في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف قوله إن دخول أوكرانيا وجورجيا إلى حلف "الناتو" سيؤدي إلى "عواقب وخيمة" على البلدين في حال مواجهتهما لروسيا.
وأضاف كليموف: "إذا انتهى الأمر بأوكرانيا أو جورجيا في حلف شمال الأطلسي، فقد يصبح الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة لهما، وفي مثل هذه الظروف سيكون مميتاً".
وتابع كليموف أن الانضمام إلى الناتو "يعادل الانضمام إلى ناد انتحاري"، بحسب ما نقلته عنه الوكالة.
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