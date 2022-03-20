عربي-دولي

الإمارات: ندعم أي جهود تهدف لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

Lebanon 24
20-03-2022 | 17:59
A-
A+
Doc-P-933264-637834162233669923.jpg
Doc-P-933264-637834162233669923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب السفير الإماراتي لدى اليمن، الأحد، دعم بلاده للمبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية في الرياض.

جاء ذلك خلال مشاركة الغفلي في الاجتماع بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بسفراء دول الخليج لدى اليمن اليوم الأحد وسفراء P5، للاطلاع على التحضير للحوار "اليمني - اليمني" بالرياض.

وقال السفير على حساب السفارة بـ"تويتر": "نعبر عن دعمنا المستمر لأي جهود تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن".
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلن أنه سينظم في أواخر الشهر الجاري مشاورات يمنية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، داعيا جميع أطراف النزاع باليمن، إلى المشاركة فيها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:32 | 2022-03-20
17:30 | 2022-03-20
17:26 | 2022-03-20
17:00 | 2022-03-20
16:30 | 2022-03-20
16:00 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website