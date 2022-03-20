9
o
بيروت
8
o
طرابلس
6
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
6
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران ترفض استثناء "فيلق القدس" من رفع العقوبات
Lebanon 24
20-03-2022
|
19:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مصدر مطّلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ "الجريدة" الكويتية أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبلغت الإيرانيين، في آخر رسائل متبادلة بين الطرفين عبر الأوروبيين بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أنها مستعدة لرفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه، لكنّ فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس، يستثنى من أي قرار مماثل لأن وضعيته مختلفة والعقوبات المفروضة عليه جاءت قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة الذرّية عام 2018".
وفي تعقيب على تقرير "أكسيوس"، الذي صدر قبل أيام بشأن استعداد بايدن لرفع الحرس الإيراني من قائمة الإرهاب، قال المصدر لـ"الجريدة"، في وقت سابق، إن "واشنطن وضعت شروطاً عدة لرفع الحرس من قائمة الإرهاب، بينها التوصل إلى تهدئة متوسطة الأمد بين إيران وإسرائيل وخفض طهران للتوتر الإقليمي".
وأفاد المصدر، أمس، بأن "طهران ردّت على الشرط الأميركي الجديد باستثناء فيلق القدس من رفع العقوبات، بالتشديد على أن الحرس الثوري مجموعة واحدة، وأن رفع العقوبات عنه يجب أن يكون كاملاً". ووفق المصدر نفسه، ربطت طهران الموافقة على مطلب واشنطن بالدخول في تهدئة مع إسرائيل، بالحصول على تعهّد أميركي بمنع الدولة العبرية من مهاجمتها أو أيّ من حلفائها، وكذلك رفع "حزب الله" من لوائح الإرهاب، أسوة بما جرى مع جماعة "أنصار الله" الحوثية المتمردة في اليمن.
الأكثر قراءة
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
07:15 | 2022-03-20
20/03/2022 07:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
01:46 | 2022-03-20
20/03/2022 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
14:01 | 2022-03-20
20/03/2022 02:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ عاجل بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات من وزارة الطاقة
Lebanon 24
تطورٌ عاجل بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات من وزارة الطاقة
13:09 | 2022-03-20
20/03/2022 01:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جوانا كركي تطالب "المرشح" شربل خليل بمستحقاتها.. والأخير يرد: "ما كنت عارفك بهلنفسية"
Lebanon 24
جوانا كركي تطالب "المرشح" شربل خليل بمستحقاتها.. والأخير يرد: "ما كنت عارفك بهلنفسية"
09:30 | 2022-03-20
20/03/2022 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:59 | 2022-03-20
الإمارات: ندعم أي جهود تهدف لإحلال السلام والاستقرار في اليمن
17:30 | 2022-03-20
الدفاع الروسية تمهل قوات أوكرانيا بماريوبول حتى الصباح للاستسلام وتسليم المدينة
17:26 | 2022-03-20
تحذيرات زيلينسكي من حرب عالمية ثالثة.. مبالغة أم واقعية؟
17:00 | 2022-03-20
هل تغير صواريخ "فرط صوتية" الروسية على أوكرانيا مسار الحرب؟
16:30 | 2022-03-20
مواقف متضاربة تثير القلق من تجدد المرحلة الانتقالية في ليبيا
16:00 | 2022-03-20
البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته الأوروبية
فيديو
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
Lebanon 24
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
10:20 | 2022-03-20
21/03/2022 04:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
04:00 | 2022-03-20
21/03/2022 04:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
21/03/2022 04:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact