إيران ترفض استثناء "فيلق القدس" من رفع العقوبات

أكد مصدر مطّلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ "الجريدة" الكويتية أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبلغت الإيرانيين، في آخر رسائل متبادلة بين الطرفين عبر الأوروبيين بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أنها مستعدة لرفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه، لكنّ فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس، يستثنى من أي قرار مماثل لأن وضعيته مختلفة والعقوبات المفروضة عليه جاءت قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة الذرّية عام 2018".وفي تعقيب على تقرير "أكسيوس"، الذي صدر قبل أيام بشأن استعداد بايدن لرفع الحرس الإيراني من قائمة الإرهاب، قال المصدر لـ"الجريدة"، في وقت سابق، إن "واشنطن وضعت شروطاً عدة لرفع الحرس من قائمة الإرهاب، بينها التوصل إلى تهدئة متوسطة الأمد بين إيران وإسرائيل وخفض طهران للتوتر الإقليمي".وأفاد المصدر، أمس، بأن "طهران ردّت على الشرط الأميركي الجديد باستثناء فيلق القدس من رفع العقوبات، بالتشديد على أن الحرس الثوري مجموعة واحدة، وأن رفع العقوبات عنه يجب أن يكون كاملاً". ووفق المصدر نفسه، ربطت طهران الموافقة على مطلب واشنطن بالدخول في تهدئة مع إسرائيل، بالحصول على تعهّد أميركي بمنع الدولة العبرية من مهاجمتها أو أيّ من حلفائها، وكذلك رفع "حزب الله" من لوائح الإرهاب، أسوة بما جرى مع جماعة "أنصار الله" الحوثية المتمردة في اليمن.