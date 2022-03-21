لبحث جهود دعم أوكرانيا.. بايدن يزور بولندا الجمعة

يتوجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إلى بولندا لمناقشة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف باهظة وغير مسبوقة على روسيا، وفق بيان للبيت الأبيض، الأحد.وسيعقد بايدن اجتماعا ثنائيا مع الرئيس، أندريه دودا، كما سيناقش كيفية استجابة الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها، للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان التي خلقتها حرب روسيا وغير المبررة على أوكرانيا.وزيارة بايدن إلى وراسو ستأتي بعد اجتماعاته في بروكسل مع أعضاء حلف الناتو، وقادة مجموعة السبع، وقادة الاتحاد الأوروبي لمنقشة تطورات الغزو الروسي والرد الغربي على خطوات موسكو غير المبررة في أوكرانيا.وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، جدد، الأحد، تأكيده أنه "مستعد لمفاوضات" مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مشددا في الوقت ذاته أنه "لا مساومة على أمن ومصالح البلاد".وقال في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" الأميركية: "أعتقد أنه من دون مفاوضات، لن نوقف الحرب" التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.ودافع عن عقد عدة جولات من المفاوضات بين كييف وموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، قائلاً إن لها "قيمة كبيرة"، مضيفا أنه "إذا كانت هناك فرصة بنسبة واحد في المئة فقط لوقف هذه الحرب، فعلينا اغتنامها".