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عربي-دولي
"ليس خيارا".. أوكرانيا ترد على مطلب روسيا بتسليم ماريوبول
Lebanon 24
21-03-2022
|
02:30
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ردت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك على مطلب روسيا بتسليم مدينة ماريوبول الساحلية مقابل وقف القتال وفتح ممر آمن، بالقول إن "الاستسلام ليس خيارًا".
ودعت روسيا اليوم الأحد القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، حيث تقول موسكوإنها تشهد "كارثة إنسانية مروعة".
وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في إفادة وزعتها وزارة الدفاع "ألقوا أسلحتكم".
وأضاف ميزينتسيف "كارثة إنسانية مروعة تحدث... كل من يلقون أسلحتهم نضمن لهم ممرا آمنا إلى خارج ماريوبول".
المصدر:
سكاي نيوز
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