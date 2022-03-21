نبش مقبرة جماعية لدواعش في العراق...هذه التفاصيل!

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، أنها باشرت باستخراج رفات 85 من مقاتلي تنظيم داعش وأقاربهم من مقبرة جماعية في الموصل، قُتلوا خلال معارك لاستعادة المدينة من سيطرة المتشددين بين عامي 2016 و2017.وهذه المرة الأول التي يُعلن فيها العثور على مقبرة تحتوي رفات عناصر التنظيم المتشدد في العراق الذين قُتلوا خلال معركة خاضها الجيش العراقي لاستعادة السيطرة على الموصل، بدعم من التحالف الدولي في الفترة الممتدة بين تشرين اول 2016 وصيف 2017.ومنذ 2014 وحتى هزيمته أواخر عام 2017، كان تنظيم داعش يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية وشكلت مدينة الموصل معقلًا له.وخلال هذه الفترة، نفذ التنظيم عمليات "إبادة جماعية" في العراق وفقًا للأمم المتحدة، وخلف أكثر من 200 مقبرة جماعية يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 12 ألف جثة.وكان موقع المقبرة الجماعية في الموصل معروفًا للسلطات، لكن الطب العدلي باشر فتحها، السبت، بحسب مسؤول في الدفاع المدني في محافظة نينوى.وتقع المقبرة في أرض خالية خلف مسجد في منطقة سكنية في حي الرفاعي غربي المدينة، بحسب مدير الطب العدلي حسن واثق العنزي.