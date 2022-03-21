هل يسلّح الغرب القومية الأوكرانية لهزيمة روسيا؟

دخل الصراع في أوكرانيا الأسبوع الرابع من الدمار، مما أسفر عن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ، والعديد من الضحايا العسكريين والمدنيين، ونغمات تصالحية متقطعة جراء الحوارات الباعثة للأمل، بالتناوب مع الخطاب من الأطراف المتعارضة لمواصلة القتال.وبحسب موقع "موديرن ديبلوماسي" الأوروبي، "بينما يواصل الغرب توجيه التصفيق الحار لخطابات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العاطفية والرد بحزمة من المعدات والأموال العسكرية، فها هو يصب "الزيت على النار" من خلال إطالة أمد العذاب العالمي وتشجيع الأوكرانيين على القتال حتى الموت من أجل إضعاف روسيا. في الوقت الذي يدعي فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أوكرانيا ليست جزءاً منه، كما وأن الحلف ليس ملزماً بالمشاركة في القتال بوجه روسيا من خلال فرض "منطقة حظر طيران" كما طالب زيلينسكي مراراً وتكراراً، مما يخاطر بإمكانية إشعال الحرب العالمية الثالثة أو الحرب النووية، إلا أن الناتو يشكل جزءاً كبيراً من الصراع من خلال إشعال حرب اقتصادية، وحرب معلوماتية، وحرب دبلوماسية، وحرب سياسية وغيرها من أدوات حرب عدم الاحتكاك".وتابع الموقع، "إن أي هجوم على دولة أخرى ذات سيادة له عواقب وخيمة على الشعب ويجب إدانته، سواء كان الهجوم الروسي الحالي في أوكرانيا أو غزوات الناتو السابقة في العراق وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع تقديم القليل من الضمانات الأمنية، كان من الممكن تجنب ذلك، لكن التنافس على القوى العظمى يستمر في تصعيده، مع عرض بطولات الرئيس زيلينسكي، الذي فشل في قراءة مدى وعمق تأثير الدعم الغربي ومدى عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير مدرك أن القومية وعزيمة شعبه تستخدم كأداة لإطالة أمد حرب بالوكالة لا يمكن الفوز بها، مما سيدخل بلده في حالة كارثية. يبدو أن الحرب الكلامية تزداد خطورة مع الإشارة إلى الأبعاد النووية والبيولوجية والكيميائية في المبادلات / الادعاءات الساخنة".وبحسب الموقع، "بعد ثلاثة أسابيع، يبدو أن تشكيل الروس لساحة المعركة يبدو منطقيًا في المفهوم الاستراتيجي، ولكن بتكلفة باهظة للغاية، تتزايد باستمرار. يتجه الهجوم الروسي الرئيسي نحو كييف، وهي مركز الثقل لتحقيق الهدف السياسي المتمثل في فرض إملاءات عدم وجود حلف شمال الأطلسي على قيادتها السياسية أو فرض تغيير النظام، من خلال أقصر طريق من بيلاروسيا. إن العزلة الكاملة لكييف لم تتحقق بعد والتعزيز السياسي ليس ظاهراً حتى اللحظة. نظرًا لروح القومية السائدة بين الأوكرانيين، التي أوقدتها نداءات زيلينسكي العاطفية ودعمتها حرب المعلومات الغربية، يحتاج الروس إلى تعديل هدفهم السياسي من تغيير النظام إلى فرض عدم وجود اتفاقية تجمع حلف شمال الأطلسي بزيلينسكي، لأنه من غير المرجح أن يستمر أي نظام موالٍ لروسيا، حتى لو تم فرضه. يهدف الجيش الروسي إلى تجريد الجيش الأوكراني من السلاح لضمان عدم استخدام أوكرانيا كنقطة انطلاق من قبل الناتو لتهديد أمن روسيا، وقد تم تحقيق ذلك جزئيًا من خلال الضربات الجوية والصاروخية المكثفة لتحييد قدرة الدفاع الجوي والأصول الجوية لتحقيق وضع جوي ملائم، وسحق الأهداف العسكرية، والإدعاء بتدمير معظمها، بما في ذلك الحقول الجوية والمنشآت العسكرية في أوكرانيا. إن الجيش الروسي يستولي بشكل متزايد على منشآت استراتيجية لتكثيف الضغط على زيلينسكي. كما ويهدف الهجوم من الجنوب إلى قطع وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود وبحر آزوف من خلال تأمين ممر بري دائم من روسيا إلى شبه جزيرة القرم. تمكن الروس من الوصول إلى معظم الممرات باستثناء أوديسا، مع قتال عنيف في البلدات. ويهدف الهجوم من الشرق إلى تحرير مناطق لوهانسك ودونيتسك الكاملة، حيث يستمر القتال العنيف على الرغم من المكاسب الأولية".وأضاف الموقع، "كان تصميم أوكرانيا القوي على مقاومة الهجوم الروسي بقيادة زيلينسكي جديرًا بالملاحظة، بعد أن استعدت بشكل متعمد للصراع. للتغلب على عدم التناسق في حيازات الأصول العسكرية، انتشرت القوات الأوكرانية بذكاء في المناطق المكتظة بالسكان لخوض معارك ضارية في البلدات، على الرغم من فقدان الغطاء الجوي في المراحل الأولى من الصراع. وتتمثل الإستراتيجية في نشر الأصول العسكرية في المناطق المدنية، وتحويل البلدات إلى حصون، وتحريض المرتزقة والمدنيين على القتال كجزء من آلة الحرب، وشن هجمات القناصة، ونصب الكمائن، والعمليات الجماعية الصغيرة، وهجمات الطائرات بدون طيار على القوافل اللينة، واستفزاز الروس لاستهداف المناطق السكنية من أجل الحصول على ميزة دعائية من الخسائر المدنية من خلال حرب المعلومات المتفوقة، بدعم من الغرب لشيطنة بوتين. مع تبني نموذج التمرد الحضري، تحولت الحرب بالتالي من حرب تقليدية إلى حرب هجينة حيث يخطط كلا الجانبين لتجنيد المزيد من الجهات الفاعلة غير الحكومية. يبدو أن الإستراتيجية الأوكرانية نجحت في تأخير العمليات الروسية ووضع روسيا في موقف حرج من الاضطرار إلى الاختيار بين القتال في مناطق مأهولة بالسكان ومباني، وهو أمر باهظ التكلفة من حيث الخسائر البشرية والمعدات لصالح المدافع، أو عزل وقصف البلدات والمناطق السكنية التي يُزعم أنها تضم أصولًا عسكرية، وتعطيل الخدمات الأساسية، والضغط على زيلينسكي، على حساب المخاطرة بالإدانة الدولية. يبدو أن الروس اختاروا الخيار الأخير، بمد نطاق الضربات الجوية إلى غرب أوكرانيا التي تعد شريان الحياة للمساعدة من الغرب بما في ذلك المعدات العسكرية. ولكن هل الإجراءات التي يقوم بها الغرب تساعد أوكرانيا؟"بحسب الموقع، "يزعم الحلفاء الأميركيون والغربيون أنهم يساعدون أوكرانيا من خلال العقوبات المالية والدبلوماسية على روسيا ودعم المعدات العسكرية لأوكرانيا من النوع الذي يمكن أن يحسن قوة بقاء المقاتلين الأوكرانيين، ويؤدي إلى تمرد طويل الأمد في أوروبا، حتى لو توصلت المفاوضات إلى نتيجة ما في الوقت المناسب. والهدف هو إضعاف روسيا بشكل دائم من خلال تسليح القومية الأوكرانية، وتصوير زيلينسكي كبطل، لمواصلة القتال بالوكالة. إذا طال أمد الحرب أكثر، فسوف تدمر أوكرانيا جسديًا، وستعاني روسيا من تكلفة عقابية مالية، وسيفقد الاتحاد الأوروبي السلام الدائم وأمن الطاقة، وسيعاني العالم بأسره اقتصاديًا. وسيتحمل المواطنون والجنود الأوكرانيون والروس وطأة العواقب. بينما يُظهر الاتحاد الأوروبي جبهة موحدة جريئة مع الولايات المتحدة من أجل إضعاف روسيا، فإن لهذه الوحدة حدها، وستنتهي عندما لن يتمكن الاتحاد من تأمين إمدادات الغاز، مع وجود خطر حدوث تمرد على أعتابها. على المدى القصير، قد يبدو أن الولايات المتحدة تستفيد من ضعف روسيا من خلال زيادة صادرات الأسلحة والنفط، ولكن على المدى الطويل، ستفقد صدقيتها وموثوقيتها عالميًا. ستخرج الصين أكثر حكمة، وتتعلم من التجربة الروسية وتقيّم ملف مخاطر الولايات المتحدة، التي تركز قيادتها على الخصم الخطأ كما وأنها غير قادرة على محاربة المنافس الحقيقي في المحيطين الهندي والهادئ. سيؤدي تحويل التركيز من الصين إلى روسيا إلى تسريع تراجع الولايات المتحدة كقوة عظمى، أسرع مما يتوقعه استراتيجيوها".وأضاف الموقع، "ستفقد العقوبات بريقها في نهاية المطاف، حيث قد تدفع المزيد من العقوبات الدول غير الغربية إلى البحث عن نظام مالي بديل لا يعتمد على الغرب، مما يعرض مصالحها الطويلة الأجل للخطر. أصبح العالم أكثر تشابكًا مما كان عليه في السابق، ومع تحول نقطة الارتكاز الاقتصادي من الغرب إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يمكن أن يكون النظام المالي الذي لا يعتمد على الدولار هو الخطر الأكثر أهمية في المستقبل بالنسبة للولايات المتحدة. بالنسبة لأمن أوروبا، فإن أوكرانيا المحايدة هي الخيار الأفضل. لم يتم قبول أوكرانيا في حلف الناتو مطلقًا ومن غير المرجح أن يتم الترحيب بها في المستقبل، لأنها لم تستوف المعايير الأساسية للوضع الداخلي والخارجي السلمي. من الأفضل أن تواجه أوكرانيا وروسيا الواقع في أسرع وقت ممكن وأن تحل المشكلة من خلال الحوار المباشر، وتنحية الخطاب والغرور والمشاعر جانبًا. قد يكون من الأفضل للغرب أيضًا تشجيع وقف إطلاق النار من خلال المناقشات، ومعالجة المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، بدلاً من إضافة الزيت إلى النار من خلال فرض المزيد من العقوبات أو توفير المزيد من الدعم للأجهزة لإطالة أمد الحرب".