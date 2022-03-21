عربي-دولي

منذ بدء الاجتياح الروسي.. "رقم مفزع" للفارين من أوكرانيا

Lebanon 24
21-03-2022 | 05:30
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فرّ 10 ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا بسبب حرب روسيا "المدّمرة"، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأحد.


وكتب غراندي على تويتر أن "الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج".

وأضاف: "بين مسؤوليات هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، هناك المعاناة التي تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم".

وأوضحت مفوضية اللاجئين، الأحد، أن 3389044 أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 شباط وأن 60352 آخرين هاجروا، مشيرة إلى أن حوالى 90 بالمئة من الأشخاص الذين فروا هم نساء وأطفال، لأن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما يمكن أن يستدعوا للخدمة العسكرية ولا يمكنهم الرحيل.

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1.5 مليون طفل هم ضمن الأشخاص، الذين فروا إلى الخارج، محذرة من أن مخاطر تعرضهم لاستغلال "حقيقية ومتنامية".
 
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أيضا أنه حتى الأربعاء غادر 162 ألفا من الرعايا الأجانب أوكرانيا إلى دول مجاورة.

وهناك ملايين آخرين غادروا منازلهم لكن يبقون داخل الحدود الأوكرانية. بحسب وكالات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها فإن حوالى 6.48 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأربعاء بحسب تحقيق لمنظمة الهجرة الدولية.

وكانت مفوضية اللاجئين تقدر في السابق أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص غادروا أوكرانيا.

قبل النزاع، كانت أوكرانيا تعد 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومناطق الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.
 
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