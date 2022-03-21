ما خطورة التهديدات النووية الروسية ضد الولايات المتحدة والناتو؟

بعد حوالى ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، تواجه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مخاطر حرب نووية محتملة، وهو تطور قد ينتهي به الأمر إلى منافسة أزمة الصواريخ الكوبية عام 1982. تمثل الإجابة على السؤال التالي أهمية بالغة بالنسبة للنتائج المستقبلية للصراع الحالي حول أوكرانيا: ما مدى خطورة التهديدات النووية الروسية ضد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؟

بحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "وفقًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية خادعة، وهي نقطة رددها رئيس الوزراء الروسي السابق الذي قال أيضًا إن بوتين ليس جادًا بشأن تهديد القوة النووية على المسرح الأوكراني. ومع ذلك، فإن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أقل تفاؤلا. ويقول إن الحرب العالمية الثالثة ستكون حربًا بالأسلحة النووية، مما يعني أن الصراع الحالي يمكن أن يخرج بسهولة عن السيطرة. كما أن العديد من التصريحات الرسمية الأخرى للحكومة الروسية كانت صريحة في أن رد روسيا على تدخل أي دولة من دول الناتو في النزاع حول أوكرانيا ستؤدي إلى "عواقب لم نشهدها من قبل"، مما يعني ضمناً أن الأسلحة النووية ستستخدم من قبل موسكو. أيضًا، أقر مدير المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، الأسبوع المنصرم، أنه عندما يتعلق الأمر بردع أو محاربة الناتو، فقد تبنى بوتين بالفعل استراتيجية "التصعيد للفوز"."

وتابع الموقع، "كتب مارك شنايدر، الخبير الأميركي البارز في القضايا النووية الروسية في المعهد الوطني للسياسة العامة، ملاحظة توضح أن كل من الإدارات الثلاث الأخيرة قد أقرت بأن روسيا قد تبنت سياسة استخدام ضربة محدودة للأسلحة النووية لإنهاء أزمة أو صراع تقليدي بشروط مواتية لروسيا. كل ما سبق، ركز الانتباه على الردع النووي، مع التركيز على الردع الأميركي الممتد على حلفاء الناتو وكذلك حلفاء الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا واليابان وتايوان. وتشير مصادر حكومية روسية أيضًا إلى أن موسكو تتمتع بمزايا نووية في أنواع الأسلحة النووية التي يمكن أن تجلبها على المسرح الأوكراني، لا سيما من حيث السرعة التي يمكن بها تسليم مثل هذه الأسلحة. خلال شهادته في الكابيتول هيل، صرح قائد القيادة الإستراتيجية الأدميرال تشارلز ريتشارد أن التحديث النووي المخطط له للولايات المتحدة يعتبر الحد الأدنى من القدرة المطلوبة لمواجهة التهديد التعاوني المتزايد من كل من الصين وروسيا المسلحة نوويًا. وهذا يعني أن جهود التحديث النووي الإضافية يمكن أن تكون مبررة لردع التهديدات الروسية بشكل أفضل".

وبحسب الموقع، "قيل إن أحد مؤشرات جدية موسكو هو ما إذا كان بوتين قد أمر قواته النووية بالفعل برفع حالة التأهب. على الرغم من أنه من غير الواضح إلى أي مدى غيرت روسيا عمليًا نشر قواتها النووية، إلا أنه يمكن إطلاق معظمها بالفعل من مواقعها الحالية أو العادية في وقت السلم دون إعادة انتشارها بالضرورة من حاميات الصواريخ المتنقلة أو الموانئ أو المطارات. وبالتالي، كما يوضح بيتر بري، المدير التنفيذي لفريق العمل المعني بالأمن القومي والداخلي، فإن بقاء مواقف مثل هذه الأنظمة دون تغيير لا يشير إلى نية موسكو أو قدرتها على استخدامها. وبالتالي، فإن السؤال لا يتعلق بالتحركات الروسية بقدر ما يتعلق بما إذا كانت قدرات الردع الأميركية، سواء كانت تقليدية أو نووية، تبقى ذات صدقية كافية لمنع موسكو من تصعيد الصراع إلى المستوى النووي. على المسرح الأوروبي، تمتلك الولايات المتحدة أقل من 200 رأس حربي على متن طائرات في مختلف دول الناتو الأوروبية. ليس لدى الولايات المتحدة صواريخ كروز في البحر مثبتة في مسرح العمليات ومسلحة نوويًا، فقد تم التخلص منها منذ ما يقرب من عقد من الزمان".

وتابع الموقع، "لسوء الحظ، فإن الحد من التسلح لا يساعد هنا أيضًا. على عكس الأنظمة الاستراتيجية البعيدة المدى لروسيا، فإن مخزونها من الأسلحة النووية التكتيكية، الذي يقال إن قوامه 2000 فرد، لا يخضع لأي قيود للحد من التسلح. علاوة على ذلك، نظرًا لتهديد موسكو باستخدام عدد محدود فقط من هذه الأسلحة، تمتلك روسيا ما يكفي من الأسلحة النووية في متناول اليد للانخراط في الاستخدام النووي في أوروبا. إن السياق الأكبر للغزو الروسي الثاني لأوكرانيا هو هدف موسكو الطويل الأمد المتمثل في تدمير الناتو - بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا، على الرغم من أن الأخيرة ليست عضوًا في الناتو بعد. ومع ذلك، تواجه الولايات المتحدة الآن مهمة جادة لردع استخدام الأسلحة النووية في صراع إقليمي. علاوة على ذلك، ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة هو التأكد من أن الحرب الحالية التي بدأها بوتين لا تتعدى أوكرانيا إلى دول البلطيق وغيرها من الأصدقاء المستقلين للولايات المتحدة. إذا فشلت الولايات المتحدة في الرد على تهديدات بوتين النووية خوفًا من اندلاع كارثة، فقد يهلك حلف الناتو حينها، حيث يسعى أعضاء الحلف بشكل فردي إلى صفقات أمنية مع موسكو لمنع المزيد من الصراع".

وبحسب الموقع، "النتيجة النهائية التي تستحق الدراسة هي ما ستستنتجه الصين ردًا على العجز المحتمل لحلف الناتو. هل ستتخذ قيادة الحزب الشيوعي الصيني تقاعس الناتو على أنه انعكاس لاستعداد الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان؟ وهكذا، بعد ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة ، أصبحت الولايات المتحدة الآن في مكان أكثر خطورة مما كانت عليه من قبل. لم تعد واشنطن تواجه عدوًا واحدًا مسلحًا نوويًا وشموليًا، بل اثنين. والسؤال عما إذا كان يمكن ردع تطلعات قادتهم إلى الهيمنة من خلال احتمال وقوع الآلاف من القتلى هو أمر غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى".