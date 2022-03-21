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تحطم طائرة ركاب في الصين على متنها 133 راكبا (فيديو)

Lebanon 24
21-03-2022 | 04:42
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أفاد تلفزيون الصين المركزي، عن تحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية على متنها 133 راكبا في جنوب البلاد.

وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.

وتحطمت "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و "تسبب الحادث بحريق في الجبل"، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

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