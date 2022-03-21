عربي-دولي

الحرب الطويلة.. هل تصب أزمة أوكرانيا في مصلحة الغرب؟

Lebanon 24
21-03-2022 | 09:00
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كشفت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، جانباً آخراً من الصراع في أوكرانيا، يتعلق بأرباح الشركات "المستفيدة" من حرب طويلة لا تنتهي بصلح سريع.

وقالت الصحيفة الصينية إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب، يقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا، لإطالة النزاع الروسي-الأوكراني ومضاعفة أرباح شركات الصناعات العسكرية الغربية.

وترى الصحيفة الصينية الرسمية أن "الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يزودون أوكرانيا بالأسلحة لمنع الحرب من الوصول على نهايتها بسرعة كبيرة، ولزيادة أرباح الشركات الصناعية العسكرية الغربية إلى أقصى الحدود".

من ناحية أخرى، أشاد الخبير العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، في مقاله بالصحيفة، إلى الموقف الصيني بعدم تزويد روسيا بالسلاح في النزاع، وعدم استغلال الأزمة لتحقيق الأرباح العسكرية.

وشدد سونغ تشونغ بينغ، على عدم وجود ضرورة لتقدم بلاده المساعدة العسكرية لروسيا، وذلك لأن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست حربا واسعة النطاق لا يستطيع الاتحاد الروسي شنها بمفرده. وفقا لما رأيناه حتى الآن، يمكن للمجمع الصناعي العسكري الروسي أن يزود الجيش الروسي بكل ما هو ضروري".

وتمد الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو الجيش الأوكراني بالأسلحة والمعونات العسكرية، في نزاعها مع روسيا.
 
(سكاي نيوز عربية)
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