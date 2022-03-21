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تونس.. عشرات الجرحى بحادث تصادم بين قطارين

Lebanon 24
21-03-2022 | 08:00
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وقع، صباح الاثنين، حادث تصادم بين قطارين سوسة والضاحية الجنوبية، وذلك بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال في تونس، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى.

وقال الدفاع المدني إن الحادث الذي وقع في العاصمة التونسية خلف 95 جريحاً.

وعلى الفور، وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات المحلية، كما حضر رجال السلطة لمعاينة تفاصيل الاصطدام.
 
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