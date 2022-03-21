عربي-دولي

التقدم نحو كييف.. 25 كيلومتراً تفصل القوات الروسية عن قلب العاصمة

Lebanon 24
21-03-2022 | 10:00
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قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الاثنين، إن تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الشمال الشرقي "توقف"، ولا يزال الجزء الأكبر من القوات على بعد أكثر من 25 كيلومترا من وسط المدينة.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في منشور على تويتر، أن "القتال العنيف مستمر شمال كييف (...) وأن المقاومة الأوكرانية الشرسة أوقفت القوات التي تتقدم من اتجاه هوستومل إلى الشمال الغربي".

ويقول مسؤولون بريطانيون إنه "على الرغم من استمرار عدم إحراز تقدم، تظل كييف الهدف العسكري الأساسي لروسيا ومن المرجح أن تعطيها الأولوية لمحاولة تطويق المدينة خلال الأسابيع المقبلة".

وفي هذا السياق، دمر قصف على أحد أحياء كييف مركزا للتسوق، وتسبب في تراكم أنقاض لا تزال مشتعلة وسط أبراج شاهقة صباح الاثنين.

وذكرت خدمات الطوارئ أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا في القصف الليلي بالقرب من وسط المدينة مساء الأحد. وقد حطمت قوة الانفجار كل نوافذ المبنى الشاهق المجاور.

وسمع دوي طلقات المدفعية من بعيد بينما كان رجال الإطفاء يشقون طريقهم وسط الدمار في منطقة بوديل المكتظة بالسكان.
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