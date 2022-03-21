12
o
بيروت
13
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
صحيفة صينية: الأميركيون يطيلون أمد الحرب في أوكرانيا لهذا الغرض
Lebanon 24
21-03-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية تقول إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا لإطالة أمد الصراع ومضاعفة أرباح الشركات الصناعية العسكرية الغربية.
وترى الصحيفة الصينية الرسمية أن "الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يزودون أوكرانيا بالأسلحة لمنع الحرب من الوصول على نهايتها بسرعة كبيرة، ولزيادة أرباح الشركات الصناعية العسكرية الغربية إلى أقصى الحدود".
ولفت الخبير العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، في مقاله بالصحيفة، بالمناسبة ذاتها، إلى أن الدول الغربية تحاول اتهام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة من أجل المساومة على حيادها في هذا الصراع.
وأشار المقال إلى أن "الصين اتخذت موقفا محايدا من الصراع الروسي الأوكراني الحالي، وبالتالي فإن تقديم المساعدة العسكرية إلى أي من الطرفين، سيتعارض مع السياسة الخارجية والمصالح الوطنية لجمهورية الصين الشعبية".
وشدد سونغ تشونغ بينغ، على عدم وجود ضرورة لتقدم بلاده المساعدة العسكرية لروسيا، وذلك لأن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست حربا واسعة النطاق لا يستطيع الاتحاد الروسي شنها بمفرده. وفقًا لما رأيناه حتى الآن، يمكن للمجمع الصناعي العسكري الروسي أن يزود الجيش الروسي بكل ما هو ضروري.. إلى جانب ذلك ، لا يزال الاتحاد الروسي يمد شركاءه بالسلاح ، فلماذا يحتاج إلى الإمدادات العسكرية من الآخرين؟".
وأوضح الخبير العسكري الصيني أيضا أنه بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة في أنظمة الأسلحة التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني، فإن الإمداد المباشر بالأسلحة لا منطقية له".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم 24 شباط
الماضي عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، استجابة لطلب بالمساعدة من قبل قادة جمهوريتي دونباس. بعد ذلك، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى عقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية.
تابع
الأكثر قراءة
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
14:01 | 2022-03-20
20/03/2022 02:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة غير موفقة لنادين نسيب نجيم في الموركس دور بدبي.. والجمهور: "ليش هيك لابسة" (صور)
Lebanon 24
إطلالة غير موفقة لنادين نسيب نجيم في الموركس دور بدبي.. والجمهور: "ليش هيك لابسة" (صور)
03:26 | 2022-03-21
21/03/2022 03:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الربيع لن يبدأ اليوم.. منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا والحرارة لن ترتفع الا في هذا الموعد
Lebanon 24
الربيع لن يبدأ اليوم.. منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا والحرارة لن ترتفع الا في هذا الموعد
01:52 | 2022-03-21
21/03/2022 01:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يحسم أول أيام رمضان.. إليكم الموعد
Lebanon 24
مكتب فضل الله يحسم أول أيام رمضان.. إليكم الموعد
16:19 | 2022-03-20
20/03/2022 04:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات مسلحة تهزّ بريتال.. السبب غير متوقع!
Lebanon 24
إشتباكات مسلحة تهزّ بريتال.. السبب غير متوقع!
16:11 | 2022-03-20
20/03/2022 04:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2022-03-21
هل لترامب دور في حرب أوكرانيا؟
12:30 | 2022-03-21
رئيس "الدوما" الروسي يدعو لعزل بايدن... ما السبب؟
12:00 | 2022-03-21
"العالم مغمض العينين نحو الكارثة المناخية".. تحذير جديد من الأمم المتحدة
10:30 | 2022-03-21
تشرنوبيل تستبدل بعض موظفيها بعد 600 ساعة من الإجهاد
10:00 | 2022-03-21
التقدم نحو كييف.. 25 كيلومتراً تفصل القوات الروسية عن قلب العاصمة
09:48 | 2022-03-21
هذا ما تفعله أميركا في أوكرانيا
فيديو
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
12:00 | 2022-03-21
21/03/2022 19:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
06:49 | 2022-03-21
21/03/2022 19:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
03:20 | 2022-03-21
21/03/2022 19:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact