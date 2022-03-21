عربي-دولي

وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي سيخصص مليار يورو لأوكرانيا لشراء الأسلحة

Lebanon 24
21-03-2022 | 14:00
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل اليوم سيتخذون قرارًا سياسيًا بتخصيص مبلغ مليار يورو إضافي لأوكرانيا لشراء أسلحة.

وأضافت بيربوك قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة، نرى أن هناك حاجة إلى دعم إضافي، لذلك سنتخذ قرارا سياسيا اليوم الإثنين بأننا سنزيد الدعم من الجانب الأوروبي بمليار إضافي، حتى تتمكن أوكرانيا من شراء الأسلحة بنفسها". 

ولفتت الوزارة إلى أن ألمانيا، من جانبها، ستعمل على ضمان أنه إذا اشترت أوكرانيا أسلحة من الشركات المصنعة الألمانية، "يمكن أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن".
المصدر: روسيا اليوم
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