مقتل شحص وإصابة آخرين بإطلاق نار في مدينة دالاس

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، في إطلاق نار وقع اليوم في مدينة دالاس الأميركية، بحسب شبكة "ABC News".وقالت إدارة شرطة دالاس: "نؤكد إصابة فرد واحد بالرصاص ونقله إلى مستشفى محلي، حيث توفي هناك متأثرا بجراحه".وأضافت: "كما أصيب عدة أشخاص بالرصاص خلال هذا الحادث"، مؤكدة أنها تجري تحقيقا بالحادث، والمعلومات محدودة".