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مقتل شحص وإصابة آخرين بإطلاق نار في مدينة دالاس

Lebanon 24
21-03-2022 | 15:30
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، في إطلاق نار وقع اليوم في مدينة دالاس الأميركية، بحسب شبكة "ABC News".

وقالت إدارة شرطة دالاس: "نؤكد إصابة فرد واحد بالرصاص ونقله إلى مستشفى محلي، حيث توفي هناك متأثرا بجراحه".

وأضافت: "كما أصيب عدة أشخاص بالرصاص خلال هذا الحادث"، مؤكدة أنها تجري تحقيقا بالحادث، والمعلومات محدودة".
المصدر: روسيا اليوم
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