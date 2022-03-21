عربي-دولي

أردوغان: تركيا قادرة على صناعة قمرها الصناعي وتصميم مركباتها الباليستية

Lebanon 24
21-03-2022 | 16:00
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده باتت قادرة على صناعة قمرها الصناعي الخاص وتجهيز برمجياتها وتصميم مركباتها الباليستية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" إن "إمكانات بلادنا تكفي لإنشاء وادي سيليكون خاص بنا"، معلنا إطلاق "حملة في قطاع الرقمنة بتركيا".

وأضاف أردوغان "إن لم تستطع صناعة طائراتك المسيرة بنفسك، فستبقى عرضة لخطر العبودية".
المصدر: روسيا اليوم
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