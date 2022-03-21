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بلينكن: العنف ضدّ الروهينغا "إبادة جماعية"

Lebanon 24
21-03-2022 | 16:30
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وصف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأعمال التي يرتكبها جيش ميانمار (بورما) ضد أقلية الروهينغا المسلمة بأنها "إبادة جماعية".

وقال بلينكن الذي كان يلقي كلمة في متحف الهولوكوست في واشنطن إن "أعمال إبادة جماعية ارتكبت في ميانمار ضد الروهينغا" الذين يعيشون في ولاية راخين في غرب البلاد.

وأضاف، خلال زيارته معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية" بالمتحف إن هناك "دليلا واضحا أن جيش ميانمار ارتكب مذابح" مشيرا إلى أنه "كانت هناك أوامر لعناصر الجيش في بالقتل والحرق والاغتصاب".

وتالع أن هجمات الجيش ميانمار في 2016 أجبرت 100 ألف شخص من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش.

وقال إن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في أوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم، والوقوف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم "واجب".
المصدر: الحرة
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