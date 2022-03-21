عربي-دولي

موسكو تستدعي السفير الأميركي وتسلمه مذكرة احتجاج

Lebanon 24
21-03-2022 | 13:59
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استدعت روسيا السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر بعد استدعاء السفير الأميركي أن "هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أميركي والتي لا تليق برجل دولة من الصف الأول، جعلت العلاقات الروسية - الأميركية على حافة القطيعة".

وحذرت الوزارة من أن الأعمال العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستلقى رفضا حاسما وحازما.
المصدر: روسيا اليوم
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