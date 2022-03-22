عربي-دولي

أفرج عنهم بعد ساعات.. كييف تتهم الروس بـ "اختطاف" 3 إسرائيليين

Lebanon 24
22-03-2022 | 01:30
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اتهمت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، القوات الروسية بـ "اختطاف" ثلاثة إسرائيليين في مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا بعد احتلالها، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الأوكرانية، في وقت لاحق، إطلاق سراحهم بعد ساعات من الاحتجاز.

وقالت، إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، في منشور على فيسبوك "اختطف المحتلون الروس اليوم في ميليتوبول ثلاثة مواطنين إسرائيليين هم تاتيانا كوموك ووالداها فيرا وميخائيل كوموك".

ووصف ميخائيل كوموك بأنه "ناشر" وصاحب شركة، لكن السلطات الأوكرانية لم تعط أي تفاصيل أخرى.
 
 
 
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن وزارة الخارجية الأوكرانية قالت إن ثلاثة مواطنين إسرائيليين من أصل أوكراني، اعتقلوا على ايدي جنود روس، الاثنين، ثم أطلق سراحهم بعد ساعات قليلة.

وأضافت الصحيفة أن الجنود الروس الذين اعتقلوا عائلة كوموك في مليتوبول، قالوا لتاتيانا كوموك، "لقد جئنا من روسيا لتحرير الأوكرانيين من النازيين"؛ فردت عليهم بالقول " ابحث في غوغل ما هم النازيون الحقيقيون".

وقال، ميخائيل برودسكي، سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، لـ"تايمز أوف إسرائيل إن "وزارة الخارجية على دراية كاملة بالوضع وتعمل على حله".

وتكثف روسيا عملياتها الجوية والبحرية في أوكرانيا لمواجهة مقاومة القوات الأوكرانية التي تواصل إعاقة تقدم الجيش الروسي في البلاد.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين إن "الروس نفذوا أكثر من 300 طلعة جوية في الساعات الـ24 الماضية وكثف الأوكرانيون أيضا وتيرة طلعاتهم الجوية" بدون تحديد عددها وهي أقل بكثير من تلك التي ينفذها سلاح الجو الروسي.    
المصدر: الحرة
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