عربي-دولي

السعودية.. تعليق رسمي على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

Lebanon 24
22-03-2022 | 02:00
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ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن العديد من حسابات على منصات التواصل الإلكتروني  تؤكد قدرتها على تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة في المملكة بمقابل مالي.

ويقترب عدد سكان السعودية من 48 مليون نسمة، بينهم 35 مليون مقيم، وفقا لتقرير رسمي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بحلول الأول من حزيران 2021.

وبذلك تعتبر السعودية أكبر سوق للعمالة المهاجرة في المنطقة العربية ويسعى الكثير من العمال والمهارات من كافة القارات للعمل فيها لما فيها نظرا لارتفاع الأجور مقارنة بالكثير من بلدانهم الأصلية.

وفي هذا الصدد، أكدت هيئة الجوازات في وزارة الداخلية السعودية لصحيفة عكاظ أن ما يتداول بشأن إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة "لا أساس له من الصحة"، وأن الجهات المختصة في السعودية، تعليماتها لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة.

وبينت أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.

وأشارت "الجوازات" إلى أن النظام لا يسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة عائلية بالعمل، ومن يرتكب ذلك يعد مخالفًا.

من جهته، حذر المستشار القانوني سيف بن أحمد الحكمي، من الممارسات التي يقوم بها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف الاحتيال والنصب "عبر مزاعم كاذبة تخالف النظام وتعرض مرتكبها للعقاب".

وقال لعكاظ: "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام".
المصدر: الحرة
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